Formel 1 : Verstappen kritisiert Pirelli für Erklärung: „Bisschen vage“

WM-Spitzenreiter Max Verstappen ist nach seinem heftigen Crash beim jüngsten Formel-1-Rennen in Baku nicht zufrieden mit der Ursachenforschung bei Reifenhersteller Pirelli.

Le Castellet | „Es war ein bisschen vage, was sie mitgeteilt haben“, sagte der Red-Bull-Pilot am Donnerstag vor dem Großen Preis von Frankreich in Le Castellet. Verstappen war in Führung liegend kurz vor Schluss mit hohem Tempo in die Streckenbegrenzung gekracht, nachdem sein linker Hinterreifen unvermittelt geplatzt war. „Es wäre einfacher zu verstehen, wenn sie es...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.