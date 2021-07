Formel 1 : Verstappen in Österreich wieder vorn - Hamilton nur Vierter

Max Verstappen startet von ganz vorne in den Grand Prix in Spielberg. Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton wurde in der Qualifikation nur Vierter. Ein Brite überrascht mit Platz zwei.

Spielberg | Mit ohrenbetäubendem Lärm und orangefarbenen Rauchtöpfen feierten die niederländischen Fans die nächste Pole Position ihres Helden Max Verstappen. Der Formel-1-Spitzenreiter holte sich auch für den Großen Preis von Österreich am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) den ersten Startplatz und kann seine WM-Führung beim Heimspiel des Red-Bull-Teams ausbauen. Der 2...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.