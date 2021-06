Formel 1 in Österreich : Verstappen im ersten Spielberg-Training klar vorn

Max Verstappen ist im ersten Formel-1-Training in Österreich die mit Abstand schnellste Runde gefahren.

Spielberg | Der WM-Führende aus den Niederlanden steuerte seinen Red Bull am Freitag in 1:05,910 Minuten souverän auf die Spitzenposition. In Spielberg belegte der Franzose Pierre Gasly im Alpha Tauri zum Auftakt mit 0,256 Sekunden Rückstand den zweiten Platz, auf Rang drei schaffte es Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes. Der 36 Jahre alte Brite lag 0,422 Seku...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.