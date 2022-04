Formel 1 : Verspäteter Saisonstart für Vettel „ein Nachteil“

Nach seiner überstandenen Coronavirus-Infektion sieht Sebastian Vettel seinen verspäteten Formel-1-Saisonstart als besondere Herausforderung.

„Es ist ein Nachteil, die ersten beiden Rennen nicht mitgemacht zu haben“, sagte der 34-Jährige bei einer Pressekonferenz in Melbourne. In Australien steht für den Heppenheimer am 10. April (7.00 Uhr MESZ/Sky) sein erstes Rennen in diesem Jahr an, nachdem er infolge seines positiven Tests in Bahrain und Saudi-Arabien nicht antreten durfte. „Mir geht es...

