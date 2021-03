Triathlon : „Verrückte Tage“ - Ironman-Superstar Frodeno auf nach Miami

Mit vier Tagen Verspätung und nach jeder Menge Frust und Stress hat sich Triathlon-Superstar Jan Frodeno auf den Weg zu seinem ersten Rennen seit dem WM-Triumph auf Hawaii 2019 gemacht.

Homestead | „Das waren ein paar verrückte Tage. Telefonanrufe, E-Mails, hin und her, her und hin“, sagte der dreimalige Ironman-Champion in einem kurzen Video am Dienstag bei Instagram. Immerhin konnte er darüber wieder lachen. Eigentlich wollte Frodeno schon am vergangenen Freitag von Barcelona - er lebt in Girona in Katalonien - zur Challenge Miami in den US...

