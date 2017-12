Darts-WM : Van Gerwen: «Phil weiß, dass mein Top-Level höher ist»

vergrößern 1 von 1 Foto: Dean Lewins 1 von 1

von dpa

erstellt am 15.Dez.2017 | 06:54 Uhr

«Er verdient jede Anerkennung, die man ihm geben kann. Zwischen uns herrscht Respekt, und Phil weiß, dass mein Top-Level höher ist als seins», sagte der Niederländer vor der Darts-WM in London. Van Gerwen ergänzte: «Ehrlicherweise denke ich, dass ich ihn schlagen würde, wenn wir wieder unser bestes Niveau zeigen.»

Der 57-jährige Taylor hat in seiner langen Karriere 16 Mal den WM-Titel erobert und startet an diesem Freitag (ab 20.00 Uhr) mit einem Match gegen Landsmann Chris Dobey in sein letztes Turnier im Alexandra Palace. Sein fast 30 Jahre jüngerer Rivale van Gerwen lobte den Engländer als den Gegner, den man am liebsten besiegt, «weil er der Größte ist».

Nur einmal standen sich die beiden Darts-Größen im Finale der WM gegenüber. 2013 besiegte Taylor seinen Nachfolger als Darts-Primus mit 7:4. «Er ist brillant und er bekommt die Anerkennung, die er verdient, weil er ein Gewinner ist», sagt «The Power» über seinen jahrelangen Gegenspieler. «Mighty Mike», wie van Gerwen genannt wird, hatte schon mehrere Male angekündigt, nicht bis ins hohe Alter spielen zu wollen wie Taylor.