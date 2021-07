108. Frankreich-Rundfahrt : Van Aert gewinnt Ventoux-Etappe der Tour de France

Diese Premiere hatte es in sich! Erstmals müssen die Radprofis bei der Tour de France zweimal an einem Tag über den Mont Ventoux. Den Tagessieg sichert sich ein Allrounder aus Belgien.

Malaucène | Als Alleskönner Wout van Aert seinen „größten Sieg“ dem ausgeschiedenen Teamkollegen Tony Martin widmete, hatte Dominator Tadej Pogacar seine erste kleine Schwäche bei der Tour de France mit viel Mühe wieder korrigiert. Am kahlen Riesen Mont Ventoux, der erstmals in der Tour-Geschichte zweimal an einem Tag überquert werden musste, ist der 22 Jahre ...

