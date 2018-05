Führung in Best-of-Seven-Serie : Vegas gewinnt Playoff-Halbfinalspiel gegen Winnipeg

Die Vegas Golden Knights haben im Playoff-Halbfinale der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL einen Heimsieg gefeiert.

von dpa

17. Mai 2018, 07:35 Uhr

Das Team aus der Wüste Nevadas gewann das dritte Spiel der Serie gegen die Winnipeg Jets 4:2 (1:0, 2:1, 1:1). Jonathan Marchessault (1. Minute/60.) führte die Golden Knights mit einem erneuten Doppelpack zum Triumph vor heimischem Publikum. Torhüter Marc-Andre Fleury stoppte 33 von 35 Schüssen auf seinen Kasten. Für die Treffer der Kanadier sorgte Mark Scheifele (26./41.), der bereits 14 Tore in den diesjährigen Playoffs erzielen konnte.

In der Best-of-Seven-Serie liegen die Golden Knights nach dem zweiten Sieg in Serie mit 2:1 in Führung. Das nächste Spiel wird am Freitag erneut in Las Vegas ausgetragen.