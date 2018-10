Eishockey-Profiliga : Titelverteidiger Washington beginnt NHL-Saison mit 7:0-Sieg

Titelverteidiger Washington Capitals ist mit einem beeindruckenden Kantersieg in die neue NHL-Saison gestartet. Zum Auftakt der Spielzeit in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga bezwang das Team um Kapitän Alexander Owetschkin die Boston Bruins daheim mit 7:0.

von dpa

04. Oktober 2018, 07:30 Uhr

T.J. Oshie und Jewgeni Kusnezow brachten die Capitals bereits in den ersten zwei Minuten mit 2:0 in Führung, danach spielten sich die Gastgeber in einen Rausch. Schon vor der Partie hatten Washingtons Fans ihr Team begeistert gefeiert, als Owetschkin mit dem Stanley Cup eine Runde auf dem Eis drehte. In der Vorsaison hatten die Capitals erstmals den NHL-Titel gewonnen.