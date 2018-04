Eishockey-Profiliga : Rieders WM-Einsatz nach NHL-Aus möglich - Washington siegt

Stürmer Tobias Rieder ist mit den Los Angeles Kings in der ersten Playoff-Runde der NHL gescheitert und könnte das Eishockey-Nationalteam bei der kommenden WM verstärken.

von dpa

18. April 2018, 09:18 Uhr

Der 25-Jährige unterlag mit dem Team aus Kalifornien im vierten Spiel in der Serie gegen die Vegas Golden Knights am Dienstagabend (Ortszeit) 0:1 (0:0, 0:1, 0:0). Den einzigen Treffer erzielte Brayden McNabb (25. Minute). Die Golden Knights gewannen die Best-of-Seven-Serie 4:0.

Bundestrainer Marco Sturm kann damit neben Stürmer Leon Draisaitl und Verteidiger Dennis Seidenberg auf den dritten NHL-Profi für die Weltmeisterschaft vom 4. bis 20. Mai in Dänemark hoffen. Der Coach hatte angekündigt, nach dem Playoff-Aus mit Rieder reden zu wollen.

Ohne Nationaltorhüter Philipp Grubauer verkürzten die Washington Capitals die Serie gegen die Columbus Blue Jackets auf 1:2. Das Team aus der US-Hauptstadt setzte sich auswärts knapp mit 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0) nach zweifacher Verlängerung durch. Den Siegtreffer erzielte der Däne Lars Eller nach neun Minuten in der zweiten Overtime. Der 26-jährige Grubauer kam diesmal nicht zum Einsatz. Das vierte Spiel wird am Donnerstag erneut in Columbus ausgetragen.