Nationalspieler : NHL-Profi Holzer am Handgelenk operiert

Eishockey-Nationalspieler Korbinian Holzer hat sich am Handgelenk operieren lassen, teilte der NHL-Verteidiger via Instagram mit.

von dpa

16. September 2018, 15:26 Uhr

«Der Weg zur Erholung beginnt jetzt», schrieb der 30-Jährige. Wie lange Holzer ausfällt, war zunächst unklar. Die Saison in der nordamerikanischen Profiliga beginnt am 3. Oktober. In der vergangenen Saison kam Holzer in der stärksten Eishockey-Liga der Welt auf 16 Einsätze.