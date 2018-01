Eishockey-Profiliga : NHL: Kühnhackl gewinnt mit Pittsburgh gegen New York

Eishockey-Nationalspieler Tom Kühnhackl hat mit den Pittsburgh Penguins in der nordamerikanischen NHL den vierten Sieg in Folge gefeiert. Der Stanley-Cup-Champion setzte sich mit 5:2 (1:2, 2:0, 2:0) gegen die New York Rangers durch.