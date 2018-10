American Football : NFL: Nashville besiegt Philadelphia - New England gewinnt

Die Philadelphia Eagles aus der amerikanischen Football-Liga NFL haben im vierten Saisonspiel ihre zweite Niederlage kassiert. Der Titelverteidiger musste sich auswärts bei den Tennessee Titans mit 23:26 (10:3) nach Verlängerung geschlagen geben.

von dpa

01. Oktober 2018, 08:14 Uhr

Mit einem 10-Yard-Pass zu Corey Davis vollendete Titans-Quarterback Marcus Mariota das Comeback seines Teams, das zur Halbzeit noch hinten gelegen hatte. Insgesamt kam der 24-jährige Spielmacher auf 344 Yards und drei Touchdowns (zwei Pässe, einen Lauf). Sein Gegenüber Carson Wentz verbuchte 348 Yards und konnte ebenfalls zwei Würfe in der Endzone an den Mann bringen.

Die New England Patriots feierten nach zuletzt mehreren Niederlagen in Folge wieder einen Erfolg. Der Super-Bowl-Finalist besiegte die Miami Dolphins klar mit 38:7 (24:0). Patriots-Quarterback Tom Brady kam auf drei Touchdowns beim Heimerfolg seines Teams. Der 41-Jährige verbuchte jedoch auch zwei Interceptions. Für die Dolphins war es die erste Niederlage in der aktuellen Spielzeit.

Mit sechs Touchdown-Pässen lieferte Chicagos Mitch Trubisky eine Galavorstellung ab. Der 24-jährige Quarterback führte die Bears zu einem deutlichen 48:10 (38:3)-Heimerfolg gegen die Tampa Bay Buccaneers. Insgesamt fünf verschiedene Spieler konnten einen Pass in der Endzone fangen.

Die Oakland Raiders feierten den ersten Sieg der aktuellen Spielzeit. Die Kalifornier konnten sich mit 45:42 (14:17) nach Verlängerung gegen die Cleveland Browns durchsetzen. Raiders-Quarterback Derek Carr warf für 437 Yards und vier Touchdowns. Running Back Marshawn Lynch steuerte 130 Yards zum Erfolg der Raider bei.