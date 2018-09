Liga-Neuling Brown : Neue NFL-Saison startet mit zwei deutschen Spielern

Washington (dpa) – Beim Beginn der neuen NFL-Saison sind mit Mark Nzeocha (San Francisco 49ers) und Equanimeous St. Brown (Green Bay Packers) auch zwei deutsche Spieler dabei.

von dpa

05. September 2018, 19:00 Uhr

Der 28-jährige Nzeocha hat bereits drei NFL-Spielzeiten mit den Dallas Cowboys und den 49ers absolviert und ist dabei in 17 Spielen zum Einsatz gekommen, wie aus dem Spielerprofil der NFL hervorgeht. Zum Auftakt tritt der Defensivspezialist mit seinen 49ers bei den Minnesota Vikings an. Liga-Neuling Brown (21) wurde im Draft in der sechsten Runde von den Green Bay Packers ausgewählt.

St. Brown spielt auf der Position des Wide Receivers und hat die Aufgabe, in der Offensive die Pässe von Quarterback-Superstar Aaron Rodgers zu fangen. Green Bay empfängt am ersten Spieltag die Chicago Bears. Zum Auftakt der NFL-Spielzeit 2018 am Donnerstagabend empfängt Meister Philadelphia Eagles die Atlanta Falcons. Der 53. Super Bowl wird am 3. Februar 2019 in Atlanta ausgetragen.