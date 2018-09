Knieverletzung : NBA-Neuling Wagner verpasst die Saisonvorbereitung

Youngster Moritz Wagner verpasst aufgrund einer Knieverletzung alle sechs NBA-Vorbereitungsspiele der Los Angeles Lakers. Das gab der neue Club von Basketball-Superstar LeBron James auf seiner Homepage bekannt.

von dpa

30. September 2018, 16:08 Uhr

Der 21 Jahre alte Berliner Wagner hatte sich bereits in der Summer League in Las Vegas am linken Knie verletzt und ist noch nicht wieder einsatzbereit. Nach dem Ende der Preseason soll Wagner Mitte Oktober erneut untersucht werden. Ob der Flügelspieler zum Saisonauftakt am 18. Oktober (Ortszeit) bei den Portland Trail Blazers dabei sein kann, ist noch offen.

Der deutsche Junioren-Nationalspieler Wagner war im Sommer von den Lakers in der ersten Runde der Talente-Ziehung Draft der nordamerikanischen Profiliga an 25. Stelle ausgewählt worden.