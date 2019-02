Ex-Footballstar : Kaepernick dankt James und Durant für Unterstützung

Der frühere NFL-Profi Colin Kaepernick hat den Basketball-Superstars LeBron James und Kevin Durant vor dem Super Bowl für ihre Unterstützung gedankt.

02. Februar 2019, 19:13 Uhr

Der 31 Jahre alte Quarterback, der vor rund zweieinhalb Jahren die Proteste während der US-Nationalhymne vor allem im American Football ausgelöst hatte, zeigte am Wochenende Fotos der beiden in sozialen Netzwerken. Darauf tragen James und Durant jeweils schwarze Oberteile mit Kaepernicks früherer Trikotnummer sieben. «Danke an meinen Bruder @KDTrey5, dass du mit mir rockst, besonders in dieser Woche», schrieb Kaepernick an Durant.

Kaepernick protestierte mehrfach durch Hinknien während der amerikanischen Hymne vor NFL-Spielen gegen Unterdrückung von Schwarzen und gegen Polizeigewalt. Der Spielmacher wurde nach seinem Abschied bei den San Francisco 49ers 2017 von keinem Team mehr unter Vertrag genommen und unter anderem von US-Präsident Donald Trump scharf attackiert. James hatte in der Vergangenheit kritisiert, dass Kaepernick aus seiner Sicht von NFL-Clubs absichtlich gemieden werde. Beide stehen wie auch Durant beim Sportartikelhersteller Nike unter Vertrag.