Basketball-Superstar : Große Freude über «Taco Tuesday» bei LeBron James

In Zeiten wie diesen freut man sich über die kleinen Dinge im Leben - auch Basketball-Star LeBron James geht es da nicht anders.

Avatar_shz von dpa

25. März 2020, 07:28 Uhr

Und so zaubert dem Profi der Los Angeles Lakers sein Essen ein riesiges Grinsen ins Gesicht: Tacos. «Ihr wisst, was heute für ein Tag ist?», fragt James mit zu Beginn noch ganz ernstem Gesichtsausdruck in seinem Instagram-Video. Um dann voller Inbrunst zu rufen: «Taco Tuesdaaaaaaaaaaaaaaaaay!» Der «Taco Tuesday» («Taco Dienstag») ist in den USA typischerweise der Tag, an dem viele Menschen Tacos essen.