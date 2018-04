NFL-Draft : Green Bay sichert sich deutsches Football-Talent

Der deutsch-amerikanische Footballspieler Equanimeous St. Brown ist am Finaltag des diesjährigen NFL Drafts ausgewählt worden.

von dpa

29. April 2018, 07:30 Uhr

Die Green Bay Packers aus der amerikanischen Profi-Liga NFL sicherten sich am die Rechte an dem 21-jährigen Wide Receiver mit dem insgesamt 207. Pick in der sechsten Runde der alljährlichen Talentziehung. St. Brown, der die vergangenen drei Jahre am College für die University of Notre Dame spielte, könnte somit bereits in der kommenden Spielzeit Touchdown-Pässe von Quarterback Aaron Rodgers fangen.

«Mein Ziel ist es auf alle Fälle, mehrere Jahre in der NFL zu spielen. Ich werde von Anfang an versuchen, mir eine Start-Position zu erarbeiten und dann hoffe ich, dass es klappt», sagte St. Brown vor dem Draft im Gespräch mit der «Sport-Bild».

Der in Kalifornien geboren St. Brown erzielte am College insgesamt 13 Touchdowns und fing 92 Pässe für 1 484 Yards. Die Packers konnten sich in der vergangenen Saison zum ersten Mal seit 2008 nicht für die NFL-Playoffs qualifizieren.