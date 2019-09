Ehrung : Ex-NBA-Star Divac in Basketball-Ruhmeshalle aufgenommen

Der frühere jugoslawische NBA-Center Vlade Divac ist in die Ruhmeshalle des Basketballs aufgenommen worden. Der 51 Jahre alte heutige Manager der Sacramento Kings erhielt die Ehrung in der Naismith Memorial Hall of Fame in Springfield.

Avatar_shz von dpa

07. September 2019, 12:01 Uhr

Der Serbe Divac dankte in seiner Rede unter anderem auch seinem früheren jugoslawischem Teamkollegen Toni Kukoc, der Kroate ist. «Die Menschen des Balkans sind wie eine dysfunktionale Familie. Wir mögen kämpfen und streiten, aber am Ende sind wir eine Familie», sagte er.

Divac war während seiner aktiven Zeit einer der ersten europäischen Basketball-Weltstars, gewann 1988 eine olympische Silbermedaille mit Jugoslawien und eine weitere mit Serbien und Montenegro acht Jahre später. In der NBA spielte er 16 Saisons für die Los Angeles Lakers, Charlotte Hornets und Sacramento Kings.

Daneben wurde unter anderem auch Chuck Cooper in die Ruhmeshalle aufgenommen. Der frühere Flügelspieler war der erste afro-amerikanische Spieler, der in der NBA gedraftet wurde. Er gab 1950 sein Debüt in der nordamerikanischen Profiliga und starb 1984.