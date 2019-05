NHL-Engagement : Eishockey-Nationalspieler Bergmann wechselt nach San Jose

Der deutsche Nationalspieler Lean Bergmann wechselt zu den San Jose Sharks in die nordamerikanische Eishockey-Liga NHL.

von dpa

29. Mai 2019, 09:24 Uhr

Der 20 Jahre alte Stürmer hatte in der vergangenen Saison 20 Tore für die Iserlohn Roosters erzielt und war eigentlich von Adler Mannheim verpflichtet worden. Bei der am Sonntag zu Ende gegangenen WM in der Slowakei kam Bergmann in fünf Spielen für das Nationalteam zum Einsatz.

«Uns gefällt sein Wettkampf-Niveau und seine Arbeitsmoral. Und seine physische Art zu spielen sollte sich gut darauf übertragen lassen, wie wir spielen wollen», sagte Sharks-Manager Doug Wilson laut einer NHL-Mitteilung.