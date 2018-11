NHL : Eishockey-Goalie Greiss siegt im New Yorker Stadtderby

Eishockey-Nationaltorhüter Thomas Greiss hat mit den New York Islanders in der nordamerikanischen NHL einen Derbysieg gefeiert. Das Team aus dem New Yorker Stadtteil Brooklyn konnte sich in eigener Halle gegen Lokalrivale New York Rangers mit 7:5 (2:2, 3:1, 2:2) durchsetzen.

von dpa

16. November 2018, 07:33 Uhr

Der 32-jährige Greiss stoppte 36 von 41 Schüssen auf sein Tor. Nationalmannschaftskollege Tom Kühnhackl blieb ohne Punkte im Spiel. Matchwinner der Islanders war Anthony Beauvillier mit einem Hattrick (10./23./26.) und einer Torvorlage.

Nach dem zweiten Erfolg in Serie belegen die Islanders mit 22 Punkten aktuell den zweiten Platz in der Metropolitan Division. Die Rangers sind mit 20 Punkten Dritter.