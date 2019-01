NHL : Draisaitl und Edmonton kassieren sechste Niederlage in Folge

Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers zum Jahresabschluss in der nordamerikanischen NHL die sechste Niederlage in Folge kassiert.

von dpa

01. Januar 2019, 08:15 Uhr

Die Kanadier unterlagen in eigener Halle gegen die Winnipeg Jets 3:4 (1:0, 1:3, 1:1). Der 23-jährige Draisaitl erzielte sowohl das zwischenzeitliche 2:2 (39. Minute) wie auch das 3:3 (48.). Für den Kölner waren es die Treffer Nummer 20 und 21 in der laufenden Spielzeit. Teamkollege Tobias Rieder blieb ohne Punkte. Edmonton belegt mit 39 Punkten aktuell den sechsten Platz in der Pacific Division.

Ex-Bundestrainer Marco Sturm und die Los Angeles Kings besiegten derweil die Colorado Avalanche mit 3:2 (0:0, 2:0, 0:2, 1:0) nach Verlängerung. Den entscheidenden Treffer für die Gäste aus Kalifornier erzielte Dustin Brown nach 54 Sekunden in der Overtime. Nationaltorhüter Philipp Grubauer kam bei den Avs nicht zum Einsatz.

Die New York Islanders feierten ohne die Nationalspieler Thomas Greiss und Tom Kühnhackl den vierten Erfolg in Serie. Mit 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) gewannen die Islanders auswärts gegen die Buffalo Sabres. Greiss und Kühnhackl standen beide zuletzt am 28. Dezember auf dem Eis.