NHL : Draisaitl mit Torvorlage bei Edmontons Sieg gegen Montreal

Den Treffer zum zwischenzeitlichen 4:0 durch Milan Lucic (23. Minute) bereitete Draisaitl mit seiner 13. Torvorlage der laufenden Saison vor. Trotz des deutlichen Erfolgs bleiben die Oilers mit 26 Punkten auf dem vorletzten Platz in der Western Conference. Tom Kühnhackl kassierte mit den Pittsburgh Penguins hingegen eine Heimniederlage. Der Stanley-Cup-Champion musste sich den Toronto Maple Leafs mit 3:4 (0:3, 2:1, 1:0) geschlagen geben. Torontos Tyler Bozak (39.) sorgte mit seinem Treffer zum 4:2 für die Vorentscheidung im Spiel. Der Titelverteidiger befindet sich mit 35 Punkten im Mittelfeld der Eastern Conference. Die New York Islanders um die beiden Deutschen Thomas Greiss und Dennis Seidenberg gingen ebenfalls als Verlierer vom Eis. Gegen die Boston Bruins unterlag das Team aus dem New Yorker Stadtteil Brooklyn 1:3 (0:0, 0:1, 1:2). Der 36-jährige Seidenberg absolvierte sein elftes Saisonspiel. Zuletzt stand er am 1. Dezember auf dem Eis. Nationaltorhüter Greiss kam nicht zum Einsatz. Tobias Rieder verbuchte mit den Arizona Coyotes eine denkbar knappe Niederlage. Mit 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) unterlag Arizona auswärts gegen die Columbus Blue Jackets. Josh Anderson sorgte nach nur 30 Sekunden für den Siegtreffer der Gastgeber. Blue-Jackets-Schlussmann Sergei Bobrovsky feierte mit 27 Paraden seinen vierten Shutout der aktuellen Spielzeit. Die Coyotes bleiben weiter das schlechteste Team der gesamten Liga.

