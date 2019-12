NFL : Brady und New England sichern sich Divisions-Titel

Quarterback-Superstar Tom Brady und die New England Patriots haben zum elften Mal in Serie den Divisions-Titel in der AFC East gewonnen.

Avatar_shz von dpa

22. Dezember 2019, 07:29 Uhr

Der Super-Bowl-Champion besiegte Divisions-Rivale Buffalo Bills in der amerikanischen Football-Liga NFL 24:17 (10:10). Der 42 Jahre alte Brady erzielte einen Touchdown. Gäste-Quarterback Josh Allen warf zwei Touchdown-Pässe. Sowohl die Patriots als auch die Bills haben sind bereits sicher für die bevorstehenden Playoffs qualifiziert.

Die Los Angeles Rams mussten sich hingegen nach einem knappen 31:34 (21:24) bei den San Francisco 49ers aus dem Playoff-Rennen verabschieden. LAs Spielmacher Jared Goff verbuchte zwei Touchdowns und eine Interception. Running Back Todd Gurley erzielte ebenfalls zwei TDs. Niners-Kicker Robbie Gould sorgte mit einem verwandelten Field Goal aus 33 Yards für die Entscheidung.