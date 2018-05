Nach Knieverletzung : Basketball-Star Curry steht vor Comeback in den NBA-Playoffs

Basketball-Star Stephen Curry könnte bereits im nächsten Playoff-Spiel seine Rückkehr im Team der Golden State Warriors feiern.

von dpa

01. Mai 2018, 08:18 Uhr

Wie Warriors-Trainer Steve Kerr erklärte, wird der zuletzt verletzte Curry aller Voraussicht nach beim zweiten Spiel in der Zweirunden-Serie gegen die New Orleans Pelicans wieder auf dem Parkett stehen.

«Er absolvierte heute die komplette Trainingseinheit, von daher wäre ich sehr überrascht, wenn er nicht spielen würde», sagte Kerr, der mit den Warriors in der vergangenen Spielzeit den zweiten Meistertitel innerhalb von drei Jahren in der nordamerikanischen NBA gewinnen konnte. «Als Vorsichtsmaßnahme werden wir jedoch bis morgen warten, um zu sehen, wie er sich fühlt».

Der zweifache-MVP (wertvollster Spieler) verletzte sich am 23. März am linken Knie und arbeitet seitdem an seinem Comeback. In der Best-of-Seven-Serie liegt der Titelverteidiger nach einem 123:101-Heimerfolg am Samstag mit 1:0 in Führung. Das zweite Spiel wird ebenfalls im kalifornischen Oakland ausgetragen.