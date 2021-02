Australian Open : US-Open-Siegerin Osaka erste Spielerin im Halbfinale

Die frühere Turniersiegerin und aktuelle US-Open-Gewinnerin Naomi Osaka hat als erste Spielerin das Halbfinale der Australian Open erreicht.

Melbourne | Die 23 Jahre alte Japanerin setzte sich gegen die 35-jährige Hsieh Su-Wei aus Taiwan in nur 66 Minuten klar mit 6:2, 6:2 durch. Osaka hatte das Grand-Slam- Tennisturnier in Melbourne 2019 gewonnen und bei den US Open 2018 und 2020 den Titel geholt. I...

