Europacup-Wettbewerbe : UEFA-Exekutivkomitee bestätigt Reform-Zeitplan

Das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union hat den neuen Zeitplan für die tiefgreifende Reform des Europapokals bestätigt.

Nyon | Eine Entscheidung soll am 19. April fallen, teilte die UEFA am Mittwoch nach der Sitzung des Entscheidergremiums mit. Die Bestätigung sei „einstimmig“ getroffen worden, mit den Vertretern der Clubvereinigung ECA und der European Leagues. Ähnlich hatte sich die UEFA schon am Dienstag geäußert, nachdem davon ausgegangen war, dass schon am Mittwoch eine ...

