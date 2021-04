Beach-Welttour : Überraschungsduo Laboureur/Tillmann verpasst Medaille

Das deutsche Beachvolleyball-Duo Chantal Laboureur und Cinja Tillmann hat beim Welttour-Turnier in Mexiko eine Medaille verpasst.

Cancún | Am Dienstag scheiterte das Interimsduo in einem hart umkämpften Spiel um Platz drei an den Brasilianerinnen Agatha/Duda mit 0:2 (35:37, 16:21), wobei das Interimsduo vor allem im ersten Satz knapp vor einem Erfolg stand. Dennoch bleibt der gemeinsame Auftritt der EM-Zweiten Tillmann und der deutschen Meisterin Laboureur eine Überraschung. Im Halbfinal...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.