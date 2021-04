DEL : Überraschend Grizzlys gegen Eisbären im Playoff-Finale

Nach dem EHC Red Bull München sind auch die Adler Mannheim überraschend vorzeitig in den DEL-Playoffs gescheitert. Der neue deutsche Eishockey-Meister kommt aus der schwächer eingestuften Nord-Gruppe: Wolfsburg oder Berlin.

Neuss | Der neue deutsche Eishockeymeister wird ein Überraschungsteam. Die Eisbären Berlin und die Grizzlys Wolfsburg spielen vom 2. Mai an um die 100. Meisterschaft in Deutschland. Nach dem EHC Red Bull München schied in den Adler Mannheim auch der zweite große Meisterschaftsfavorit der Deutschen Eishockey Liga aus. Im entscheidenden dritten Halbfinalspie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.