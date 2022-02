Europa League : Über Glasgow nach Sevilla: BVB nimmt Titel ins Visier

Dieser Titel fehlt dem BVB noch. Nach Erfolgen in Champions League (1997) und einstigem Pokalsieger-Wettbewerb (1966) würde der Revierclub gerne in der Europa League triumphieren.

Borussia Dortmund startet nach dem frühen Aus in der Champions League gegen die Glasgow Rangers mit großen Ambitionen in die Europa League. Der Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga will schon heute im Zwischenrunden-Hinspiel (18.45 Uhr/RTL+) beweisen, dass er noch immer über eine international schlagkräftige Mannschaft verfügt. „Wir wollen in die näc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.