Mehrkampf : Turnstar Biles besticht bei US-Meisterschaften

Sieben Wochen vor Beginn der Olympischen Spiele in Tokio ist Turnstar Simone Biles bereits in bestechender Form.

Fort Worth | Die vierfache Olympiasiegerin von 2016 in Rio de Janeiro gewann bei den US-Meisterschaften in Fort Worth (Texas) den Mehrkampf mit überragenden 59,550 Punkten. Die WM-Zweite Sunisa Lee kam als Zweite auf 57,350 Punkte. Mit ihrem Ergebnis übertraf die 24-jährige Biles ihre Wertung beim Titelgewinn bei den Weltmeisterschaften 2019 in Stuttgart um meh...

