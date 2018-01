Missbrauchsskandal : Turn-Arzt Nassar zu 175 Jahren Haft verurteilt

Der ehemalige US-Arzt Larry Nassar ist wegen massenhaften sexuellen Missbrauchs junger Turnerinnen zu 175 Jahren Haft verurteilt worden.

von dpa

24. Januar 2018, 18:46 Uhr

Richterin Rosemary Aquilina wählte bei der Verkündung des Strafmaßes in Lansing im US-Bundesstaat Michigan drastische Worte: «Ich würde nicht einmal meine Hunde zu Ihnen schicken», sagte sie am Mittwoch an Nassar gewandt. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Haftstrafe von 40 bis 125 Jahren gefordert.

Bis zum Mittwoch waren bei dem Prozess 156 Mädchen und Frauen angehört worden, darunter auch mehrere Olympiasiegerinnen. Sie schilderten teils unter Tränen die kriminellen Machenschaften des heute 54 Jahre alten Mediziners in allen Einzelheiten.

Nassar sagte vor Gericht, er bitte seine Opfer um Entschuldigung für den Schmerz und das Trauma, das er ihnen angetan habe. «Eure Worte haben mich zutiefst erschüttert», sagte er. «Ich werde diese Worte bis ans Ende meines Lebens in mir tragen.»

«Ihre Taten sind abscheulich. Sie können Ihren Opfern nicht ihre Unschuld zurückgeben», sagte Richterin Aquilina. «Sie haben es nicht verdient, jemals wieder das Gefängnis zu verlassen.»

Nassar war in einem anderen Prozess wegen des Besitzes von Kinderpornografie bereits zu einer Haftstrafe von 60 Jahren verurteilt worden.