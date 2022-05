Weitere-sportarten : Tschüss Paris

Angelique Kerber hat schon viele Tennisturniere gewonnen. Sie gilt als besonders gute Spielerin. Auf der Liste fehlten der Deutschen allerdings bisher noch die French Open.

Dieser Wettbewerb in der französischen Hauptstadt Paris zählt zu den vier wichtigsten Turnieren im Tennis weltweit. Drei davon hat die Profispielerin schon mal gewonnen. Doch am Freitag war klar. Es reicht auch diesmal nicht für Angelique Kerber in Paris. Sie verlor ihr Spiel gegen Alexandra Sasnowitsch aus Belarus und schied damit in der dritten Runde...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.