Kranz-Niederlegung : Trotz Protesten: IOC-Chef Bach besucht Hiroshima

Trotz Protesten wird der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, Thomas Bach, vor den Olympischen Spielen die Stadt Hiroshima besuchen.

Hiroshima | Bach werde anlässlich des Olympischen Friedens an diesem Freitag nach Hiroshima fahren und an der Gedenkstätte im Friedenspark einen Kranz niederlegen, teilten die Olympia-Organisatoren am Mittwoch mit. Die Sommerspiele werden am 23. Juli eröffnet. Hiroshima war zum Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 von einer amerikanischen Atombombe zerstört worde...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.