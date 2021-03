Biathlon-Weltcup : Tristesse nach Peiffer-Rücktritt: Nur Rees in den Top Ten

Beim Weltcupfinale in Schweden haben die deutschen Biathleten große Probleme und verpassen teilweise deutlich die Top-Resultate. Am Ende einer langen Saison schwinden die Kräfte, während die Norwegerin Tiril Eckhoff noch einen besonderen Rekord jagt.

Östersund | Franziska Preuß erlitt einen Rückschlag im Kampf um Platz drei im Gesamtweltcup, die Männer waren im ersten Rennen nach dem Rücktritt von Arnd Peiffer chancenlos: Deutschlands Biathleten sind in Östersund enttäuschend ins Saisonfinale gestartet. Am Freitag war Roman Rees in Schweden im Weltcup-Sprint der Männer als Zehnter noch der überzeugendste, ...

