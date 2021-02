5. September : Triathlon-Klassiker in Roth 2021 wird verschoben

Der Triathlon-Klassiker in Roth 2021 wird um zwei Monate auf den 5. September verschoben, teilte der Veranstalter der Challenge mit.

Roth | 2020 war der Klassiker in Mittelfranken wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt und dann 2021 für den 4. Juli terminiert worden. Die Challenge Roth rückt mit dem neuen Termin deutlich näher an die Ironman-WM auf Hawaii, die am 9. Oktober stattfinden ...

