DOSB : Triathlon-Chef zu Kritik an Hörmann: „Ernst nehmen“

Martin Engelhardt, Präsident der Deutschen Triathlon Union, sieht sich durch die in einem anonymen Offenen Brief geäußerten Kritik an DOSB-Präsident Alfons Hörmann bestätigt.

Frankfurt am Main | „Der Brief überrascht mich nicht“, sagte der 61-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. „Man muss die Kritik ernst nehmen.“ Engelhardt war 2018 Hörmann bei der Wahl um das Präsidentenamt beim Deutschen Olympischen Sportbund deutlich unterlegen. Der Dachverband hatte zuvor den Eingang einer anonymen Mail bestätigt. In dem Schreiben im Namen von DOSB-M...

