Nur die „Küken“ bleiben cool : Tränenreicher deutscher Tag in Peking

Drei Medaillen gewinnen die deutschen Athleten am Freitag bei den Paralympics in Peking. Die Youngster Linn Kazmaier und Leonie Walter jubeln im Biathlon, Routinier Andrea Rothfuss am Alpin-Hang.

Andrea Rothfuss weinte nach ihrer erlösenden Medaille bei den fünften Spielen hemmungslos. Martin Fleig kämpfte nach der Verkündung seines Karriere-Endes mit den Tränen, Anna-Lena Forster wurde nach dem bitteren vierten Platz direkt im Ziel getröstet. Große Emotionen prägten bei den deutschen Athleten den drittletzten Wettkampf-Tag der Paralympics. Coo...

