Basketball-Bundesliga : Towers vor Playoff-Aus: Trainer Calles setzt auf die Fans

Nach den beiden verlorenen Partien bei den Telekom Baskets Bonn im Playoff-Viertelfinale der Basketball-Bundesliga setzt Pedro Calles auf die heimische Kulisse. Mit Blick auf das dritte und möglicherweise entscheidende dritte Spiel der Serie „Best of five“ am Freitag (19.00 Uhr) betonte der Trainer der Hamburg Towers: „Was ich jetzt sehen will, sind 3400 Leute in Wilhelmsburg, die uns unterstützen.“

Dass die Towers den favorisierten Bonne...

