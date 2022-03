Basketball : Towers-Coach nach Spiel: „Über Sieg sehr glücklich“

Bei den Hamburg Towers herrschte nach dem umkämpften 101:85 (54:39) gegen Ewe Baskets Oldenburg in der Basketball-Bundesliga große Erleichterung. „Ich bin natürlich über den Sieg sehr glücklich, die Jungs haben alle extrem hart gekämpft“, sagte Trainer Pedro Calles, dessen Team dank des Erfolges vor 1837 Fans in der Inselparkhalle am Samstagabend die Chance auf die Playoff-Teilnahme wahrte. „Wir konnten in den letzten Wochen nicht wie gewohnt trainieren und mussten kurzfristig auf zwei Spieler verzichten“, ergänzte der Spanier.

Trotz des Ausfalls der erkrankten Maik Kotsar und Robin Christen konnten sich die Towers bis zur Pause eine klare Führung erspielen. Anders als in München am Mittwoch ließen sich die Hanseaten diese dann auch nicht mehr aus der Hand nehmen, obwohl der Vorsprung im zweiten Durchgang zwischenzeitlich auf fünf Punkte zusammen schmolz. „Es war also beeindr...

