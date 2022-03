Skiflug-WM : Titelverteidiger Geiger Sechster - Kraft gewinnt Quali

Titelverteidiger Karl Geiger hat bei der Skiflug-WM in Vikersund einen ordentlichen Start erwischt. Der 29 Jahre alte Allgäuer flog auf der größten Anlage der Welt 221,5 Meter und belegte damit in der Qualifikation den sechsten Rang.

Der Tagessieg ging an Österreichs Weltrekord-Mann Stefan Kraft, der 230 Meter schaffte. „Es macht Spaß”, rief Kraft mit einem Grinsen in die Kamera. Der Weltrekord, ebenfalls in Vikersund aufgestellt, liegt bei 253,5 Metern. Für das am Freitag (16.30 Uhr/ARD) beginnende Einzel sind auch die vier weiteren deutschen Starter qualifiziert. Constantin Schmi...

