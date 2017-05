Mixed-Wettbewerb : Tischtennis-WM: Zittersieg für Solja/Bo bei der

Die deutschen Tischtennis-Spieler sind erfolgreich in die Heim-WM in Düsseldorf gestartet. Im Mixed-Wettbewerb zogen am Dienstagabend nacheinander zwei gemischte Doppel mit deutscher Beteiligung in die zweite Runde ein.