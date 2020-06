Deutsche Meisterschaft : Tischtennis: Roßkopf und Fetzner als TV-Experten im Einsatz

Bei den TV-Übertragungen von der Deutschen Tischtennis-Meisterschaft sind mit Jörg Roßkopf und Steffen Fetzner zwei ehemalige Topspieler als Experten im Einsatz.

Avatar_shz von dpa

08. Juni 2020, 15:44 Uhr

Die beiden Doppel-Weltmeister von 1989 arbeiten für den Spartensender Eurosport, der die Halbfinals sowie das Finale überträgt. Kommentator der drei Partien ist nach Eurosport-Angaben Richard Prause.

Das Semifinale 1. FC Saarbrücken TT gegen SV Werder Bremen findet am 10. Juni in Saarbrücken statt. Einen Tag später wird zwischen Borussia Düsseldorf und den TTF Liebherr Ochsenhausen in Düsseldorf der zweite Finalist ermittelt (jeweils 13.00 Uhr). Abschluss ist das Finale am 14. Juni (14.00 Uhr) in Frankfurt. Zuschauer sind aufgrund der behördlichen Corona-Bestimmungen nicht zugelassen.