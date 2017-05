Tischtennis-WM : Timo Boll und Ma Long ziehen ins Achtelfinale ein

vergrößern 1 von 1 Foto: Rolf Vennenbernd 1 von 1

Boll und der Einzel-Olympiasieger bezwangen die Inder Kamal Achanta/Sathiyan Gnanasekaran 11:8, 7:11, 11:5, 11:4, 11:8. Nun kommt es für die eigens für diese WM zusammengestellte Kombination Boll/Ma Long am Donnerstag (12.15 Uhr) zum Achtelfinalduell mit den chinesischen Top-Favoriten Fan Zhedong und Xu Xin.

In der ersten Runde hatten sich Boll und Ma Long am Dienstag gegen die Ungarn Tamas Lakatos/Krisztian Nagy mühelos in vier Sätzen durchgesetzt.

31.Mai.2017