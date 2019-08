US Open : Weltranglisten-Dritte Pliskova in Runde drei

Die Weltranglisten-Dritte Karolina Pliskova hat bei den US Open als erste Tennisspielerin die dritte Runde erreicht.

Avatar_shz von dpa

28. August 2019, 19:59 Uhr

Die Tschechin setzte sich gegen Mariam Bolkwadse aus Georgien mit 6:1, 6:4 durch. Im überdachten Arthur Ashe Stadium benötigte die Titelkandidatin nur 66 Minuten für ihren Erfolg. Wegen Regens konnte in New York am Mittwoch zunächst nur in den beiden Stadien mit Dach gespielt werden. Auf den Außenplätzen gab es wegen des schlechten Wetters Verzögerungen.