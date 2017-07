In Gstaad und Bukarest : Viertelfinal-Aus für Maria, Lottner und Korpatsch

vergrößern 1 von 1 Foto: Peter Schneider 1 von 1

Die einstige Fed-Cup-Spielerin Maria verlor in Rumäniens Hauptstadt klar mit 0:6, 3:6 gegen die an Nummer zwei gesetzte Spanierin Carla Suarez Navarro. In Bukarest hatte am Freitag noch Julia Görges die Chance auf den Einzug ins Halbfinale.

Tamara Korpatsch unterlag im schweizerischen Gstaad 2:6, 3:6 gegen Sara Sorribes Tormo aus Spanien. Anschließend musste sich Antonia Lottner der Tschechin Tereza Martincova knapp mit 6:3, 1:6, 5:7 geschlagen geben. Im Wettbewerb ist dort noch Carina Witthöft. Die beiden Sandplatzturniere sind jeweils mit knapp 227 000 Dollar dotiert.

Infos zu Turnier in Gstaad auf WTA-Homepage

Infos zu Turnier in Bukarest auf WTA-Homepage

von dpa

erstellt am 21.Jul.2017 | 17:17 Uhr