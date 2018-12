Hopmann Cup : US-Team mit Serena Williams kassiert Niederlage

Die frühere Tennis-Weltranglistenerste Serena Williams ist mit ihrem US-amerikanischen Partner Frances Tiafoe mit einer Niederlage in den Hopman Cup gestartet.

von dpa

31. Dezember 2018, 10:22 Uhr

Das Team der USA musste sich in Perth trotz eines Erfolgs von Williams gegen Maria Sakkari mit 1:2 gegen Griechenland geschlagen geben. Die 23-malige Grand-Slam-Siegerin entschied ihr Match 7:6 (6:3), 6:2 für sich. Der Weltranglisten-39. Tiafoe unterlag dem Griechen Stefanos Tsitsipas 3:6, 7:6 (6:3), 3:6. Das entscheidende Mixed verloren Williams und Tiafoe dann 4:1, 1:4, 2:4. Nächster Gegner der USA bei der inoffiziellen Mixed-WM in Australien ist am Dienstag Titelverteidiger Schweiz. Das Team aus Tennis-Star Roger Federer und Belinda Bencic war mit einem Sieg gegen Großbritannien gestartet.

Das deutsche Duo Alexander Zverev und Angelique Kerber hatte in der anderen Gruppe ebenfalls einen klaren Sieg gegen Spanien geholt. Nächster deutscher Gegner ist am Mittwoch Frankreich.