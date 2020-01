Australian Open : Überraschung in Melbourne: Serena Williams ausgeschieden

Serena Williams ist bei den Australian Open der Tennisprofis überraschend früh ausgeschieden. Die 38 Jahre alte Amerikanerin verlor in Melbourne in der dritten Runde gegen die Chinesin Wang Qiang in drei Sätzen 4:6, 7:6 (7:2), 5:7.

Avatar_shz von dpa

24. Januar 2020, 05:46 Uhr

Nach 2:41 Stunden war das Aus von Williams besiegelt. Damit hat die frühere langjährige Nummer eins der Welt auch bei den Australian Open die Chance verpasst, ihren 24. Grand-Slam-Titel zu gewinnen und den Allzeit-Rekord der Australierin Margaret Court einzustellen.

Die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty zog souverän ins Achtelfinale ein. Die Australierin besiegte Jelena Rybakina aus Kasachstan 6:3, 6:2.