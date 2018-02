ATP-Turnier : Tennisprofi Mischa Zverev in Montpellier ausgeschieden

Tennisprofi Mischa Zverev ist beim ATP-Turnier in Montpellier bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Der 30-Jährige aus Hamburg musste sich am Montag dem Franzosen Benoît Paire in 1:16 Stunden mit 4:6, 4:6 geschlagen geben. Die Veranstaltung ist mit gut 500 000 Euro dotiert.

von dpa

05. Februar 2018, 20:33 Uhr

Für den Weltranglisten-53. Zverev war es das erste Match seit seinem Erstrunden-Aus bei den Australian Open. Zverev hatte in Melbourne im Spiel gegen den Südkoreaner Hyeon Chung nach 48 Minuten beim Stand von 2:6, 1:4 aufgegeben und später über eine Knochenhautentzündung in der Schulter und einen Infekt geklagt. Daraufhin war er zu einer Strafe von 45 000 US-Dollar verurteilt worden. Zverev legte dagegen Einspruch ein.