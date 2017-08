Nummer vier der Setzliste : Tennis-Topspieler Zverev geht optimistisch in die US Open

vergrößern 1 von 1 Foto: Nancy Kaszerman 1 von 1

«Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich einer von vier, fünf Spielern bin, die sehr weit kommen können, vielleicht sogar das Turnier gewinnen können», sagte der 20-Jährige in New York. «Ich habe das Gefühl, ich spiele besser als bei anderen Grand Slams. Ich fühle mich anders als in Wimbledon oder in Paris.»

Der Hamburger ist in der Weltrangliste inzwischen auf Platz sechs vorgerückt und für das vierte und abschließende Grand-Slam-Turnier der Saison an Position vier der Setzliste eingestuft. Sein bislang bestes Abschneiden bei einem der vier wichtigsten Tennis-Turniere war das Erreichen des Achtelfinals in Wimbledon.

In den vergangenen Wochen sorgte Zverev mit den Turniersiegen in Washington und Montreal für Furore. Nach dem Aus in Cincinnati legte der Tennis-Aufsteiger für einige Tage eine Pause ein und begann am vergangenen Montag seine Vorbereitung auf das Grand-Slam-Turnier. In der ersten Runde bekommt er es mit Darian King aus Barbados zu tun.

von dpa

erstellt am 26.Aug.2017 | 21:23 Uhr